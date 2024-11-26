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    Тамерлан МусаевЦСКА — «Рубин». Онлайн
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    Наумов назвал главную проблему «Зенита» в нынешнем сезоне

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    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о проблемах «Зенита» в нынешнем сезоне.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «У "Зенита" огромные проблемы! Они и в прошлом сезоне были, а в этом они уже ярко обозначились. Мне кажется, команде нужно дотерпеть до перерыва, чтобы не потерять очки, а уже зимой что-то решать.

    Главная проблема — мотивация. Эти легионеры, которые сейчас вкусно едят и хорошо пьют в "Зените", они просто потеряли всякую мотивацию. Они выходят, как профессора, которые делают нам одолжение, что они вышли на поле. Глаза не горят, в борьбу не лезут, академично так, ни одного разрезающего паса в штрафную, ни одной борьбы острой в чужой штрафной. Клаудиньо, Мантуан, Педро, Артур вышел, они играют как в любительском футболе на пляже у себя. Это большая проблема — потеря мотивации. Как её вернуть? Это очень сложный вопрос. Мне кажется, что "Зениту" в зимнюю паузу нужно с некоторыми расстаться и новое что-то придумывать», — сказал Наумов изданию Евро-Футбол.Ру.

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