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    В «Пари НН» подтвердили, что интересуются Игнатовым

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    Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов отметил, что нижегородский клуб может усилиться хавбеком «Спартака» Михаилом Игнатовым.

    Михаил Игнатов
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    Михаил Игнатов

    «Это хороший игрок, вопросов нет. Думаю, любой клуб, который находится чуть ниже оторвавшейся шестерки, хотел бы видеть в своем составе такого футболиста. Тут вопрос его желания, насколько он готов покидать команду, в которой он имеет мало игровой практики, или хочет остаться и бороться там за место в составе. Думаю, к этому вопросу мы вернемся ближе к зиме. Но здесь все упирается в желание самого футболиста.

    Таких футболистов в чемпионате России человек пять, все они на слуху. Естественно, Игнатов один из них. И мы тот клуб, который может рассмотреть его кандидатуру, если такое желание у него и "Спартака" будет», — сказал Удальцов «Матч ТВ».

    Игнатов является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне игрок провел девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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