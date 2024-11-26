В «Пари НН» подтвердили, что интересуются Игнатовым

Спортивный директор «Пари НН»отметил, что нижегородский клуб может усилиться хавбеком «Спартака»

«Это хороший игрок, вопросов нет. Думаю, любой клуб, который находится чуть ниже оторвавшейся шестерки, хотел бы видеть в своем составе такого футболиста. Тут вопрос его желания, насколько он готов покидать команду, в которой он имеет мало игровой практики, или хочет остаться и бороться там за место в составе. Думаю, к этому вопросу мы вернемся ближе к зиме. Но здесь все упирается в желание самого футболиста.

Таких футболистов в чемпионате России человек пять, все они на слуху. Естественно, Игнатов один из них. И мы тот клуб, который может рассмотреть его кандидатуру, если такое желание у него и "Спартака" будет», — сказал Удальцов «Матч ТВ».

Игнатов является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне игрок провел девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.