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    Гвардиола: Я жду решимости от игроков «Манчестер Сити»

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на кризис «горожан». Ранее команда потерпела пять поражений кряду.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    В ближайшем матче «Манчестер Сити» сыграет с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов.

    «По нашим меркам это плохой сезон. Думаю, мы заслуживаем немного терпения, когда проигрываем. Наши проблемы не глобальны. Вы защищаете наследие, традиции, успех, и с этим трудно справляться. Если у нас что-то не получается, то мы стараемся сосредоточиться на коротких отрезках и побеждать в каждой следующей игре.

    От игроков я жду решимости продолжать делать то, что мы должны делать. Мы поздравим команду, которая получит нашу корону, потому что она этого заслуживает, а не потому, что вручаем ее им. Мы должны быть собой на каждой тренировке и в каждой игре, чтобы делать то, что должны. Это единственный известный мне способ.

    Мы твердо верим в процесс и в фундаментальные принципы, которые мы должны соблюдать. Травмированные игроки должны вернуться в свою лучшую форму, а игрокам, которые провели на поле много времени, нужен отдых. Один хороший результат может изменить наше сознание, и мы глубоко верим, что, когда мы начнем выигрывать, это пройдет. Ничто не вечно. Это необычно в основном потому, что эта команда побеждала на протяжении многих лет», — приводит слова Гвардиолы Goal.

    Календарь и таблица АПЛ

    Матч «Манчестер Сити» — «Фейеноорд» начнется 26 ноября в 23:00 мск.

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