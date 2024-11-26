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    Дало: Аморим очень требователен

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало высказался о новом главном тренере команды Рубене Амориме. Футболист отметил, что специалист является очень требовательным.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Рубен Аморим — именно тот, кто нам нужен для такого клуба. Он очень требователен. Это тот стандарт, который должен быть в клубе: требовать, чтобы люди были действительно профессиональными и усердно работали на благо команды.

    Это чёткое послание, которое он даёт нам каждый день», — приводит слова Дало журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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    «Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении Аморима на пост главного тренера клуба 1 ноября. Соглашение с тренером истекает летом 2027 года.

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