Дало: Аморим очень требователен

Защитник «Манчестер Юнайтед»высказался о новом главном тренере команды. Футболист отметил, что специалист является очень требовательным.

«Рубен Аморим — именно тот, кто нам нужен для такого клуба. Он очень требователен. Это тот стандарт, который должен быть в клубе: требовать, чтобы люди были действительно профессиональными и усердно работали на благо команды.

Это чёткое послание, которое он даёт нам каждый день», — приводит слова Дало журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении Аморима на пост главного тренера клуба 1 ноября. Соглашение с тренером истекает летом 2027 года.