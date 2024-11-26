Дало: Аморим очень требователен

Рубен Аморим Фото: globallookpress.com
«Рубен Аморим — именно тот, кто нам нужен для такого клуба. Он очень требователен. Это тот стандарт, который должен быть в клубе: требовать, чтобы люди были действительно профессиональными и усердно работали на благо команды.
Это чёткое послание, которое он даёт нам каждый день», — приводит слова Дало журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
«Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении Аморима на пост главного тренера клуба 1 ноября. Соглашение с тренером истекает летом 2027 года.