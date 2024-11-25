ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дейвисон Фигередо против Петра ЯнаПетр Ян остановил Фигередо, Олберг прошел Оздемира. Обзор карда UFC Macau
    Все новости спорта

    Титов провел параллель между Станковичем и Абаскалем

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался про Деяна Станковича. Он сравнил работу специалиста с испанцем Гильермо Абаскалем.

    Егор Титов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Егор Титов

    «Я уже как-то говорил, что Станковичу удалось стабилизировать состав. По сути, он произвел только вынужденную замену в центре обороны — Дуарте вместо Литвинова. А так серб не шарахается из стороны в сторону.

    Сделал ставку на определенных игроков и продолжает им доверять. Это его отличает явно в лучшую сторону от Абаскаля, который мог менять по пять человек. Порадовала идеальная передача Маркиньоса, которого порой журили. Хотелось бы, чтобы новички играли стабильно. А так в целом мы увидели идеальный тайм. Даже не тайм, а первые 30-35 минут», — цитирует Титова «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее «Спартак» в РПЛ разгромил «Локомотив» со счетом 5:2.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ак Барс» взять реванш у армейцев?
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Бавария» усугубит положение «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов?
  • «Бавария» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • «Барселона» даже без Ямаля обыграет «Брест» с разгромным счетом?
  • «Барселона» — «Брест». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.60
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фейеноорд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Детройт — Торонто
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Индиана — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шарлотт — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бостон — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры