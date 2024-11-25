Титов провел параллель между Станковичем и Абаскалем

Экс-капитан «Спартака»высказался про. Он сравнил работу специалиста с испанцем

«Я уже как-то говорил, что Станковичу удалось стабилизировать состав. По сути, он произвел только вынужденную замену в центре обороны — Дуарте вместо Литвинова. А так серб не шарахается из стороны в сторону.

Сделал ставку на определенных игроков и продолжает им доверять. Это его отличает явно в лучшую сторону от Абаскаля, который мог менять по пять человек. Порадовала идеальная передача Маркиньоса, которого порой журили. Хотелось бы, чтобы новички играли стабильно. А так в целом мы увидели идеальный тайм. Даже не тайм, а первые 30-35 минут», — цитирует Титова «СЭ».

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Ранее «Спартак» в РПЛ разгромил «Локомотив» со счетом 5:2.