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    Соболев: Получаю удовольствие, если Радимов говорит плохо обо мне, а потом переобувается

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    Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как реагирует на критику в свой адрес.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Соболев провел в текущем чемпионате России 10 матчей, в которых не отметился результативными действимями.

    «Может быть, расстраивался после прочтения новостей о себе, когда помоложе был. Последние 3-4 года — точно нет. Если пишут — хорошо. Значит, о тебе знают, ты чего-то стоишь. Если не пишут — тоже плохо.

    Я спокойно отношусь [когда обо мне пишут негативно]. Допустим, Радимов сказал: "Ты слабый игрок". А я наоборот: "Сейчас я сыграю хорошо". Потом Радимов будет уже другие слова говорить. Я от этого удовольствие получаю: сначала он говорит плохо, а потом переобувается.

    Мне все равно на то, что он говорит. Но когда он говорит про меня плохо, а потом я делаю хорошо, то ему уже надо говорить про меня хорошо. Это неравнодушие к профессии, но скажет ли он про меня хорошо или плохо — мне вообще до лампочки.

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    • Может, про семью что-то может задеть. Если напишут что-то про ребенка — я никогда не буду отвечать. Может быть неприятно, но в момент прочтения. Потом забыл: Ты кто?», — сказал Соболев в интервью пресс-службе «Зенита».

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