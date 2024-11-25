Соболев: Получаю удовольствие, если Радимов говорит плохо обо мне, а потом переобувается

Нападающий «Зенита»рассказал, как реагирует на критику в свой адрес.

Соболев провел в текущем чемпионате России 10 матчей, в которых не отметился результативными действимями.

«Может быть, расстраивался после прочтения новостей о себе, когда помоложе был. Последние 3-4 года — точно нет. Если пишут — хорошо. Значит, о тебе знают, ты чего-то стоишь. Если не пишут — тоже плохо.

Я спокойно отношусь [когда обо мне пишут негативно]. Допустим, Радимов сказал: "Ты слабый игрок". А я наоборот: "Сейчас я сыграю хорошо". Потом Радимов будет уже другие слова говорить. Я от этого удовольствие получаю: сначала он говорит плохо, а потом переобувается.

Мне все равно на то, что он говорит. Но когда он говорит про меня плохо, а потом я делаю хорошо, то ему уже надо говорить про меня хорошо. Это неравнодушие к профессии, но скажет ли он про меня хорошо или плохо — мне вообще до лампочки.

Может, про семью что-то может задеть. Если напишут что-то про ребенка — я никогда не буду отвечать. Может быть неприятно, но в момент прочтения. Потом забыл: Ты кто?», — сказал Соболев в интервью пресс-службе «Зенита».