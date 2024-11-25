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    Салах: Рад, что «Ливерпуль» смог выиграть матч

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    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (3:2) в матче 12-го тура АПЛ. Нападающий отметился дублем.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Это очень важно, особенно когда мы проигрывали 1:2. Я рад, что нам удалось выиграть матч, это самое главное.

    Каждая игра уникальна. У них есть план на встречу, они играли очень хорошо, и им удалось забить в начале второго тайма, но нам также удалось вернуться в игру и победить.

    Думаю, что у нас был хороший план на матч, старались играть в свой футбол, и я был уверен, что у нас будут возможности. В то время я думал только о том, чтобы использовать шансы забить», — приводит слова Салаха Sky Sports.

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