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    Президент «Реала»: Недостаток отдыха и все эти игры влияют на здоровье игроков

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    Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о негативном влиянии большого количества матчей на здоровье футболистов.

    Флорентино Перес — президент «Реала»
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    Флорентино Перес — президент «Реала»

    «Недостаток отдыха и все эти игры влияют на здоровье игроков. Беллингему будет 21 год, он сыграет 251 игру. В его возрасте Бекхэм сыграл всего 54. Физическое и психическое давление непропорционально.

    Нет времени на отдых, поэтому риск получения травмы возрастает», — приводит слова Переса Give me Sport.

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