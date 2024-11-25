Президент «Реала»: Недостаток отдыха и все эти игры влияют на здоровье игроков

Президентвысказался о негативном влиянии большого количества матчей на здоровье футболистов.

«Недостаток отдыха и все эти игры влияют на здоровье игроков. Беллингему будет 21 год, он сыграет 251 игру. В его возрасте Бекхэм сыграл всего 54. Физическое и психическое давление непропорционально.

Нет времени на отдых, поэтому риск получения травмы возрастает», — приводит слова Переса Give me Sport.

Напомним, что УЕФА и ФИФА с каждым годом увеличивает число матчей в различных турнирах. Это вызывает недовольство со стороны тренеров и футболистов.