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    Ловчев: В «Спартаке» заработала связка Угальде‑Бонгонда‑Барко

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    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев признался, что его не удивил покер нападающего красно-белых Манфреда Угальде в матче против «Локомотива» (5:2) в 16-м туре РПЛ.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    «Я не знаю, какие деньги были заплачены за Угальде, но он их оправдывает и в этом не может быть никаких сомнений.

    Он квалифицированный футболист, играет за сборную Коста‑Рики, играл в Нидерландах, где очень хорошая школа. Понятное дело, что когда он приехал, то не сразу начал забивать, но сейчас у него все пошло.

    Его покер в ворота "Локомотива" меня не удивил — связка Угальде‑Бонгонда‑Барко работает, они сыгрались», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

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