Ловчев: В «Спартаке» заработала связка Угальде‑Бонгонда‑Барко

Манфред Угальде Фото: globallookpress.com
«Я не знаю, какие деньги были заплачены за Угальде, но он их оправдывает и в этом не может быть никаких сомнений.
Он квалифицированный футболист, играет за сборную Коста‑Рики, играл в Нидерландах, где очень хорошая школа. Понятное дело, что когда он приехал, то не сразу начал забивать, но сейчас у него все пошло.
Его покер в ворота "Локомотива" меня не удивил — связка Угальде‑Бонгонда‑Барко работает, они сыгрались», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».
Угальде забил 12 мячей в 16 матчах и возглавляет список бомбардиров текущего чемпионата России.