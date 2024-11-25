Ловчев: В «Спартаке» заработала связка Угальде‑Бонгонда‑Барко

Бывший футболист «Спартака»признался, что его не удивил покер нападающего красно-белыхв матче против(5:2) в 16-м туре РПЛ.

«Я не знаю, какие деньги были заплачены за Угальде, но он их оправдывает и в этом не может быть никаких сомнений.

Он квалифицированный футболист, играет за сборную Коста‑Рики, играл в Нидерландах, где очень хорошая школа. Понятное дело, что когда он приехал, то не сразу начал забивать, но сейчас у него все пошло.

Его покер в ворота "Локомотива" меня не удивил — связка Угальде‑Бонгонда‑Барко работает, они сыгрались», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Угальде забил 12 мячей в 16 матчах и возглавляет список бомбардиров текущего чемпионата России.