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    Кин не верит в то, что «МЮ» войдет в пятерку лидеров АПЛ

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    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о перспективах «красных дьяволов» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

    «МЮ» не войдет в топ-5 АПЛ в нынешнем сезоне — считает Рой Кин
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    «МЮ» не войдет в топ-5 АПЛ в нынешнем сезоне — считает Рой Кин

    «Верю ли я, что этот состав обладает качеством, чтобы вернуть "Юнайтед" в четвёрку или пятёрку лучших? Абсолютно нет, доказательств тому просто нет.

    Как только начинается игра, мы видим всё то же самое, что видели прежде», — приводит слова Кина Daily Mail.

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    • В 1-м матче под руководством нового главного тренера Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ипсвич Таун» (1:1).

    После 12-и туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» занимают 12-е место в таблице с 16-ю очками в активе.

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