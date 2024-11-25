Кин не верит в то, что «МЮ» войдет в пятерку лидеров АПЛ

Бывший полузащитниквысказался о перспективах «красных дьяволов» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Верю ли я, что этот состав обладает качеством, чтобы вернуть "Юнайтед" в четвёрку или пятёрку лучших? Абсолютно нет, доказательств тому просто нет.

Как только начинается игра, мы видим всё то же самое, что видели прежде», — приводит слова Кина Daily Mail.

В 1-м матче под руководством нового главного тренера Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ипсвич Таун» (1:1).

После 12-и туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» занимают 12-е место в таблице с 16-ю очками в активе.