Кин не верит в то, что «МЮ» войдет в пятерку лидеров АПЛ

«МЮ» не войдет в топ-5 АПЛ в нынешнем сезоне — считает Рой Кин Фото: globallookpress.com
«Верю ли я, что этот состав обладает качеством, чтобы вернуть "Юнайтед" в четвёрку или пятёрку лучших? Абсолютно нет, доказательств тому просто нет.
Как только начинается игра, мы видим всё то же самое, что видели прежде», — приводит слова Кина Daily Mail.
В 1-м матче под руководством нового главного тренера Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ипсвич Таун» (1:1).
После 12-и туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» занимают 12-е место в таблице с 16-ю очками в активе.