Гвардиола: Я не собираюсь менять то, во что мы верим

Главный тренервысказался о неудачной серии команды.

«Что мне следует изменить? Если бы я изменил своим принципам в первом сезоне, мы бы не выиграли шесть титулов АПЛ за восемь лет, это невозможно. Теперь я не собираюсь менять то, во что мы верим.

Мы выиграем и вернем себе ясность разума. Во вторник, завтра. Если нет? В следующее воскресенье. Если нет, то на следующей неделе. Но мы попробуем изменить ситуацию.

На собственном опыте я усвоил, что нужно быть спокойным, когда наступает такая ситуация. Не нужно слишком много анализировать, потому что это будет неправильно. Иногда после поражений я кричу на команду, а на следующее утро думаю за кофе: Зачем я это сказал?» — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Сити» продолжает идти на втором месте в турнирной таблице АПЛ.