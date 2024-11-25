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    Гвардиола: Я не собираюсь менять то, во что мы верим

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о неудачной серии команды.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Что мне следует изменить? Если бы я изменил своим принципам в первом сезоне, мы бы не выиграли шесть титулов АПЛ за восемь лет, это невозможно. Теперь я не собираюсь менять то, во что мы верим.

    Мы выиграем и вернем себе ясность разума. Во вторник, завтра. Если нет? В следующее воскресенье. Если нет, то на следующей неделе. Но мы попробуем изменить ситуацию.

    На собственном опыте я усвоил, что нужно быть спокойным, когда наступает такая ситуация. Не нужно слишком много анализировать, потому что это будет неправильно. Иногда после поражений я кричу на команду, а на следующее утро думаю за кофе: Зачем я это сказал?» — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Манчестер Сити» продолжает идти на втором месте в турнирной таблице АПЛ.

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