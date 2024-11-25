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    Гвардиола о пяти поражениях подряд: Сейчас мы недостаточно прочны

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о череде неудач своей команды в последних матчах. «Горожане» проиграли уже 5 встреч подряд.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Доверяю этим игрокам больше, чем когда-либо. Я никогда в жизни не видел игрока, который хотел бы плохо выступить для болельщиков или клуба. Никто этого не хочет. Когда они (играют) перед 60 000 человек, они хотят выступить хорошо. Но по многим причинам подобное ранит.

    Правда, что сейчас мы недостаточно прочны. Я не буду говорить, что чувствую себя плохо, но я испытывал такое как футболист. Игроки не говорят: "Эй, неважно". Вы хотите добиться успеха, но испытываете сомнения. Когда мы начали проигрывать, я сказал людям: "Нам нужно найти выход". Это мой долг.

    Иногда этого не происходит по ряду причин, так какие же игроки в нашем распоряжении лучше других? Давайте попробуем сделать это с ними», — сказал Гвардиола BBC.

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    • Напомним, что 23-го ноября «Манчестер Сити» неожиданно проиграла «Тоттенхэму» с разгромным счетом 0:4. После 12-и туров в английской Премьер-лиге «горожане» занимают 2-е место в таблице с 23 очками в активе.

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