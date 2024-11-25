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    Ерохин высказался о победе над «Оренбургом»

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    Хавбек «Зенита» Александр Ерохин отметил, что происходило с командой в матче РПЛ с «Оренбургом».

    Александр Ерохин
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    Александр Ерохин

    Питерский клуб одолел соперника со счетом 1:0. Единственный гол на 96-й минуте забил Ерохин.

    «Надо отдать "Оренбургу" должное — он выбегал в контратаки и не бросал играть. Надеюсь, этот гол на последних минутах придаст команде импульс на оставшиеся до перерыва матчи. Будем готовиться к ним с хорошими эмоциями.

    Хочется сказать Алипу спасибо за классную передачу. А по большому счету, это то, что требует от нас тренерский штаб — правильно насыщать чужую штрафную в разных ее точках», — сказал Ерохин «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» набрал 39 очков и вышел на первое место в таблице РПЛ. 1 декабря клуб примет «Крылья Советов».

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