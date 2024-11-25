Ерохин высказался о победе над «Оренбургом»

Хавбек «Зенита»отметил, что происходило с командой в матче РПЛ с «Оренбургом».

Питерский клуб одолел соперника со счетом 1:0. Единственный гол на 96-й минуте забил Ерохин.

«Надо отдать "Оренбургу" должное — он выбегал в контратаки и не бросал играть. Надеюсь, этот гол на последних минутах придаст команде импульс на оставшиеся до перерыва матчи. Будем готовиться к ним с хорошими эмоциями.

Хочется сказать Алипу спасибо за классную передачу. А по большому счету, это то, что требует от нас тренерский штаб — правильно насыщать чужую штрафную в разных ее точках», — сказал Ерохин «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» набрал 39 очков и вышел на первое место в таблице РПЛ. 1 декабря клуб примет «Крылья Советов».