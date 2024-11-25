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    Де Брейне: Может быть, это мой последний сезон в «Манчестер Сити»

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне дал комментарий по поводу своего будущего в клубе.

    Кевин Де Брейне
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    Кевин Де Брейне

    «Мое будущее? Честно говоря, я не знаю. В начале сезоне я знал, что переговоры состоятся, но потом случилось то, что случилось в эпизоде с травмой в матче против "Брентфорда". Я должен был пропустить пару дней, но в итоге восстановление заняло 8-9 недель. И я отложил все это в сторону.

    У нас был разговор о контракте минувшим летом, но потом я получил травму и был не в настроении для переговоров. Мне нужно вернуться на поле и снова стать самим собой. Здесь нет нужды для спешки. Я не испытываю дискомфорта.

    То, что Гвардиола останется в клубе, может помочь. Но, возможно, Пеп передумает и скажет: "Спасибо, Кевин, пора уходить". Пока я не могу дать вам ответов, кроме тех, что есть у меня сейчас. Переговоры еще будут. Если нет — это будет мой последний сезон здесь. Я просто хочу играть в качественный футбол», — приводит слова Де Брейне ESPN.

    Календарь и таблица АПЛ

    В текущем сезоне на счету Де Брейне один гол и один ассист в шести матчах АПЛ.

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