Бышовец считает, что возраст сказывается на игре Батракова

Известный российский тренероценил игру полузащитника матче 16-го тура РПЛ против(2:5).

«Ждал ли от Батракова большего в матче со "Спартаком"? Надо быть готовым к тому, что молодым игрокам свойственна нестабильность.

Где-то есть недооценка себя, а где-то и переоценка. В общем, возраст пока ещё сказывается на его игре», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.Ру».

В матче против «Спартака» Батраков не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 15 встреч в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.