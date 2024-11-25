Бышовец считает, что возраст сказывается на игре Батракова

Фрагмент матча «Спартак» — «Локомотив» Фото: globallookpress.com
«Ждал ли от Батракова большего в матче со "Спартаком"? Надо быть готовым к тому, что молодым игрокам свойственна нестабильность.
Где-то есть недооценка себя, а где-то и переоценка. В общем, возраст пока ещё сказывается на его игре», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.Ру».
В матче против «Спартака» Батраков не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 15 встреч в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.