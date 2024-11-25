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    Бышовец считает, что возраст сказывается на игре Батракова

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    Известный российский тренер Анатолий Бышовец оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (2:5).

    Фрагмент матча «Спартак» — «Локомотив»
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    Фрагмент матча «Спартак» — «Локомотив»

    «Ждал ли от Батракова большего в матче со "Спартаком"? Надо быть готовым к тому, что молодым игрокам свойственна нестабильность.

    Где-то есть недооценка себя, а где-то и переоценка. В общем, возраст пока ещё сказывается на его игре», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.Ру».

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    • В матче против «Спартака» Батраков не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 15 встреч в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.

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