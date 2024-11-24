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    Корнеев назвал самую большую проблему «Локомотива» в матче со «Спартаком»

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Локомотивом» (5:2) в 16-м туре РПЛ.

    Игорь Корнеев
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    Игорь Корнеев

    «Такого результата, конечно, никто не ожидал. Мне казалось, "Локомотив" был фаворитом в этой игре, потому что последние матчи достаточно убеждали организацией и мобильностью.

    Но "Локомотив" впереди был беззубый. Обычно мы видим быстрые выхода, которые они доводят до моментов. А тут никто из нападающих не цеплялся.

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    • Надо отметить, что "Спартак" больше владел инициативой, очень быстро передвигал мяч. После первого гола "Спартак" почувствовал уверенность, трибуны их погнали», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

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