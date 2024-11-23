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    Станкович: Угальде провел просто монументальную игру

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал игру своего нападающего Манфреда Угальде, который оформил покер в игре против «Локомотива» (5:2) в рамках 16-го тура РПЛ.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    «На мой взгляд, лучше начинать разговор не с одного Угальде, а с целой команды. Я вижу, как команда работает, никто не жалуется, самоотдача на невероятном уровне. И только когда команда это делает, она может возвести на вершину одного футболиста.

    Да, сегодня им стал Угальде. Он вернулся только пару дней назад из сборной и провел просто монументальную игру! Во всех компонентах он был на высоте. Но без партнеров этого бы не произошло. Это заслуга всей команды, ребята молодцы.

    Да, было 15‑минутное затмение, но такое случается, такие моменты дают возможность для роста, для сплочения. Сегодня ребята молодцы. Выиграть дерби 5:2 дорогого стоит», — сказал Станкович «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча у Угальде стало 12 голов в чемпионате, он является лучшим бомбардиром РПЛ.

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