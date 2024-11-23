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    «Спартак» — «Локомотив»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 16-м туре РПЛ состоится московское дерби, в рамках которого друг другу будут противостоять «Спартак» и «Локомотив». Начало встречи в 18:00 мск.

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    «Спартак» после трех побед подряд набрал 28 очков и сейчас занимает 5-е место. В РПЛ клуб обыграл «Пари НН» 2:0, ЦСКА с тем же счетом и разгромил «Акрон» с результатом 4:0. При этом хозяева уступили «Ростову» 0:1 в первом матче четвертьфинала Кубка России.

    «Локо» идет выше на две строчки. У него 34 пункта. В минувших поединках турнира «железнодорожники» выиграли у «Рубина» 1:0 и «Факела» 2:1. В Кубке России гости одолели московское «Динамо» со счетом 2:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    В этой паре сложно выделить фаворита. Эксперты оценили команды, как равных по силам соперников.

    • Букмекеры: 2.40 на «Спартак», 3.60 на ничью и 3.05 на «Локомотив».

    • LiveSport.Ru: сайт предложил два варианта для ставок с коэффициентами 3.65 и 1.98. Подробнее в прогнозе.

    • ИИ прогнозирует голевую засуху и по итогу нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив» можно на сайте LiveCup.Run, который предлагает широкий выбор событий, статистику и коэффициенты к ним.

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