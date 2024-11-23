ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовНа краю пропасти. Черчесов терпит фиаско у руля сборной Казахстана
  • 00:56
    • «ПСЖ» разбил «Тулузу», Сафонов отыграл на ноль
  • 00:29
    • «Бавария» разгромила «Аугсбург», у Кейна — хет-трик
    Все новости спорта

    Сафонов превзошел Доннарумму по сухим матчам в нынешнем сезоне

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов обошёл итальянца Джанлуиджи Доннарумму по количеству игр на ноль в текущем сезоне с учётом всех турниров.

    Матвей Сафонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов

    22 ноября «ПСЖ» разгромил «Тулузу» с сухим счётом (3:0) в чемпионате Франции с Сафоновым в воротах. Это третий матч на ноль, сыгранный россиянином в составе парижан.

    Ранее он оставил ворота неприкосновенности в матче Лиги 1 против «Ланса» (1:0) и в матче группового раунда Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0). Всего Сафонов сыграл пять матчей, пропустив два гола.

    У Доннаруммы два сухих матча в 11 играх сезона. Он пропустил 13 голов в матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Спартак» забрать очки у «железнодорожников»?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • Сможет ли «Ростов» дать бой армейцам?
  • ЦСКА — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сможет ли «Оренбург» навязать борьбу «Зениту»?
  • «Оренбург» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 14:15
    •  3.65
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оренбург — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ян — Фигередо
  • Бои
  • Сегодня в 16:40
    •  2.15
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры