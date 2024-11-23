Сафонов превзошел Доннарумму по сухим матчам в нынешнем сезоне

Голкипер «ПСЖ»обошёл итальянцапо количеству игр на ноль в текущем сезоне с учётом всех турниров.

22 ноября «ПСЖ» разгромил «Тулузу» с сухим счётом (3:0) в чемпионате Франции с Сафоновым в воротах. Это третий матч на ноль, сыгранный россиянином в составе парижан.

Ранее он оставил ворота неприкосновенности в матче Лиги 1 против «Ланса» (1:0) и в матче группового раунда Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0). Всего Сафонов сыграл пять матчей, пропустив два гола.

У Доннаруммы два сухих матча в 11 играх сезона. Он пропустил 13 голов в матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов.