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    Нигматуллин: Сафонов в любой момент может заменить Доннарумму

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    Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался по поводу игры вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в текущем сезоне.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Конечно, никто не ожидал, что Сафонов уже сыграет пять игр. Естественно, нельзя назвать его полноценным основным вратарем. Зачастую бывает так, что один-два матча, дай бог, дадут сыграть за сезон. В этой ситуации он с каждым матчем завоевывает авторитет, которого сейчас не хватает, к сожалению. Потому что Доннарумма обладает определенным статусом, который позволяет ему при большом количестве ошибок оставаться номинально первым номером. Но не зря Сафонову постоянно дают шансы. Это сделано для того, чтобы он окреп, адаптировался и в любой момент был готов заменить Доннарумму.

    Джанлуиджи действительно не выручает. Есть ключевые, результативные ошибки, которые не позволяют набирать необходимые очки в Лиге чемпионов. В чемпионате Франции более вольготно чувствует себя "ПСЖ", но в Лиге чемпионов вратарь либо выручает, либо нет. Это ключевой момент, и "ПСЖ" погорел на этом несколько раз. Отрадно, что Матвей работает, демонстрирует хорошую форму и в прошедшем матче сделал приличные сэйвы, так держать!» — сказал Нигматуллин «СЭ».

    Сафонов в этом сезоне провел 5 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, 3 из которых сыграл на ноль.

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