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    Холанн: «Манчестер Сити» столкнулся с большим количеством травм

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    Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал проблемы команды в текущем сезоне.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «В этом сезоне всё шло хорошо, но не идеально. Было много взлётов и падений. Мы начали очень хорошо, а потом у нас начались некоторые проблемы. Было и хорошее, и плохое. Мы сосредоточены на том, что будет дальше, и постараемся сделать всё возможное в следующих играх — мы должны атаковать.

    Конечно, мы столкнулись с большим количеством травм, но, в конце концов, кто бы ни играл, нужно делать всё возможное для команды и клуба — вот что важно», — приводит слова Холанна официальный сайт «Манчестер Сити».

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    Ранее «Манчестер Сити» с учетом всех турниров потерпел четыре поражения кряду.

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