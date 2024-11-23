Холанн: «Манчестер Сити» столкнулся с большим количеством травм

Форвард «Манчестер Сити»прокомментировал проблемы команды в текущем сезоне.

«В этом сезоне всё шло хорошо, но не идеально. Было много взлётов и падений. Мы начали очень хорошо, а потом у нас начались некоторые проблемы. Было и хорошее, и плохое. Мы сосредоточены на том, что будет дальше, и постараемся сделать всё возможное в следующих играх — мы должны атаковать.

Конечно, мы столкнулись с большим количеством травм, но, в конце концов, кто бы ни играл, нужно делать всё возможное для команды и клуба — вот что важно», — приводит слова Холанна официальный сайт «Манчестер Сити».

Календарь и таблица АПЛ

Ранее «Манчестер Сити» с учетом всех турниров потерпел четыре поражения кряду.