ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Локомотив»16-й тур РПЛ. Титов верит в победу «Спартака» над «Локо», а Ковтун ждет, что «Зенит» намучается в Оренбурге
  • 18:16
    • Дзюба — в стартовом составе «Акрона» на матч РПЛ против «Рубина»
  • 17:56
    • В «Металлурге» сообщили о продлении контрактов с Козловым и Силантьевым
  • 17:27
    • Источник: Маскерано станет новым главным тренером «Интер Майами»
  • 15:43
    • «ПСЖ» обязали выплатить Мбаппе 55 млн евро
  • 15:32
    • «Бешикташ» готов подписать одного из лучших игроков «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    Ребров: В «Спартаке» нужно терпеть и страдать

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Бывший голкипер «Спартака» Артем Ребров дал совет нынешнему составу «красно-белых».

    Артем Ребров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Ребров

    «В "Спартаке" недостаточно просто каких качеств, что ты хороший футболист, тут нужно терпеть, тут нужно страдать, когда это нужно, и уважать клуб.

    Понимать, за какой клуб ты играешь, и, даже когда тебе кажется, что клуб не уделяет тебе внимания, это не так. То есть ценить то, что даёт именно тебе "Спартак". Клуб даёт и вкладывает очень много, и для этого нужно страдать, нужно терпеть и ценить то, что у тебя есть», — сказал Ребров в выпуске официального YouTube-канала московского «Спартака».

  • 16-й тур РПЛ. Титов верит в победу «Спартака» над «Локо», а Ковтун ждет, что «Зенит» намучается в Оренбурге
  • Прогнозы экспертов на центральные матчи 16-го тура чемпионата России по футболу
  • Сегодня

    • После 15-и туров в российской Премьер-лиге «красно-белые» занимают 5-е место в таблице с 28-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Акрон» будет ничем не хуже «Рубина»
  • «Рубин» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Отберет ли «Брест» очки у «Монако»?
  • «Монако» — «Брест». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Прервется ли сухая серия «Баварии»?
  • «Бавария» — «Аугсбург». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монако — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры