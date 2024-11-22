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    Мостовой о матче «Спартак» — «Локомотив»: «Красно-белые» должны настраиваться на реванш

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    Экс-футболист сборной России Андрей Мостовой поделился мыслями перед предстоящим московским дерби между «Спартаком» и «Локомотивом».

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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Ясно, что потеря Бабича — это ощутимо, ведь он является основным игроком "Спартака". Литвинов тоже становится основным. Повторюсь, что его дисквалифицировали неправильно.

    Всё это заставляет "Спартак" пойти на изменения в обороне. Другое дело, что Абена должен же как-то реабилитироваться. Дуарте набирает форму после травмы, поэтому они с Абеной должны сыграть в полную силу. "Спартак" должен понимать, что в памяти живёт последнее поражение "Локомотиву". "Красно-белые" должны настраиваться на реванш», — сказал Мостовой Чемпионату.

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    • Матч 16-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится завтра, 23-го ноября в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе, а «Локомотив» располагается на 3-й позиции (34 балла).

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