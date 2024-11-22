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    Кечинов: Хотелось бы, чтобы «Спартак» выиграл у «Локомотива», но шансы равные

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    Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Локомотивом».

    Валерий Кечинов
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    Валерий Кечинов

    «Мы не так давно видели игру первого круга, где "Локомотив" выбрал правильную тактику и победил по делу, без вопросов. Сейчас интересно, какую тактику изберет Станкович. Будет его команда играть первым или вторым номером. В прошлом матче "Спартак" играл первым номером, "железнодорожники" специально отдали территорию и контроль мяча сопернику и действовали на ответных атаках, где у "Локомотива" быстрые, техничные футболисты. Это принесло результат. Какая сейчас будет тактика у хозяев — непонятно. "Спартак" не привык играть вторым номером.

    Батраков? Там помимо Батракова очень много хороших футболистов: Самошников, Воробьёв, Тикнизян, Пиняев, Севикян. От каждого будет исходить угроза.

    Атакующие линии? Мне нравится та, где больше россиян. Я, конечно, болею за "Спартак", но мне очень симпатичен "Локомотив", потому что там играют в основном российские футболисты. Они очень талантливые, молодые и перспективные. Уже в этом сезоне команда может бороться за высокие места, а через год-два — за золотые медали, если сохранит состав.

    Преимущества "Спартака"? В последних матчах все уповают на индивидуальное мастерство отдельных футболистов. В последних матчах очень результативно играет Бонгонда. Барко тоже. От него многое зависит. Угальде неплох в этом сезоне. Если кто-то проявит свои индивидуальные качества в каком-то эпизоде, может быть положительный результат.

    Прогноз? Хотелось бы, чтобы победил "Спартак", но шансы равные. Голы мы обязательно увидим, потому что редко эти команды играют не результативно», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

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    • Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится завтра, 23-го ноября в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 5-е место в таблице с 28-ю очками в активе, а «Локомотив» располагается на 3-й строчке с 34 баллами.

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