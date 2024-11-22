Игнатьев: «Спартак» столкнется с мощной игрой «Локомотива» в атаке

Заслуженный российский тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура РПЛ между

«Есть ли сомнения в победе "железнодорожников"? Есть. Потому что "Спартак" способен на многое. Понятно, что не всегда все получается, но у "красно-белых" были матчи, которые можно назвать эталоном. Правда, таких не много. Но в противостоянии с "железнодорожниками" мотивация может захлестнуть хозяев, и они выдадут отличную игру.

Но при этом "Локомотив" более стабилен, у него меньше агрессивных моментов и хаоса в игре, а значит, меньше и потерь мяча. Плюс подопечные Галактионова здорово играют в атаке. Но есть и минусы — команда не всегда достойно и правильно играет в обороне. И часто это приводит к серьезным ошибкам.

С чем столкнется "Спартак"? Он обязательно столкнется с мощной игрой соперника в атаке. И это может дать преимущество гостям», — цитирует Игнатьева издание Евро-Футбол.Ру.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится завтра, 23-го ноября в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 5-е место в таблице с 28-ю очками в активе, а «Локомотив» располагается на 3-й строчке с 34 баллами.