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    Гуарирапа о работе с Николичем: Он постоянно объясняет, что от меня хочет

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    Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа высказался о работе с главным тренером армейцев Марко Николичем.

    Сауль Гуарирапа — нападающий ЦСКА
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    Сауль Гуарирапа — нападающий ЦСКА

    «Как только я приехал, мы стали с ним много разговаривать. Он постоянно объясняет, что от меня хочет, даёт инструкции и делится своим видением.

    Также приятно, что Марко уважает период адаптации: понимает, что новому игроку необходимо время, чтобы привыкнуть к команде и требованиям, перенять его идеи. Благодаря переводчику мне понятны все указания тренера — где находиться на поле, что делать, как перемещаться. У нас хорошие взаимоотношения», — приводит слова Гуарирапы официальный сайт ЦСКА.

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