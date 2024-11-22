Гуарирапа о работе с Николичем: Он постоянно объясняет, что от меня хочет

Нападающийвысказался о работе с главным тренером армейцев

«Как только я приехал, мы стали с ним много разговаривать. Он постоянно объясняет, что от меня хочет, даёт инструкции и делится своим видением.

Также приятно, что Марко уважает период адаптации: понимает, что новому игроку необходимо время, чтобы привыкнуть к команде и требованиям, перенять его идеи. Благодаря переводчику мне понятны все указания тренера — где находиться на поле, что делать, как перемещаться. У нас хорошие взаимоотношения», — приводит слова Гуарирапы официальный сайт ЦСКА.

В нынешнем сезоне форвард провел за армейскую команду 8 матчей в рамках российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.