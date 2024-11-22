Акинфеев: Надо сыграть с Сейшелами или Мальдивами, но на выезде и со сборами

Легендарный вратарь ЦСКА и сборной Россиирассказал, что сборная должна существовать в условиях изоляции, а потом в шутливой форме добавил, с кем бы он не против был за нее сыграть.

«Считаю, что сборная должна существовать, тренироваться и играть. В текущих реалиях соперник не важен. Можно сыграть с Сейшелами или Мальдивами. Только на выезде, со сборами (смеется).

Сборная — та же семья. Болельщики — ее часть. Предлагаете взять и вычеркнуть семью, пусть и на пару лет? Любой организм не может жить в бездействии. Каким бы ни был состав, соперник — выходишь и играешь. Отстаиваешь честь страны. Не нравится — никто не заставляет, не приезжай. Или выходи на пенсию», — сказал Акинфеев Sport24 .

В составе сборной России Акинфеев сыграл 110 матчей и пропустил в них 95 мячей. Его высшим достижением в составе национальной команды является бронза на Евро-2008.