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    Акинфеев: Надо сыграть с Сейшелами или Мальдивами, но на выезде и со сборами

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    Легендарный вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал, что сборная должна существовать в условиях изоляции, а потом в шутливой форме добавил, с кем бы он не против был за нее сыграть.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Считаю, что сборная должна существовать, тренироваться и играть. В текущих реалиях соперник не важен. Можно сыграть с Сейшелами или Мальдивами. Только на выезде, со сборами (смеется).

    Сборная — та же семья. Болельщики — ее часть. Предлагаете взять и вычеркнуть семью, пусть и на пару лет? Любой организм не может жить в бездействии. Каким бы ни был состав, соперник — выходишь и играешь. Отстаиваешь честь страны. Не нравится — никто не заставляет, не приезжай. Или выходи на пенсию», — сказал Акинфеев Sport24 .

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    • В составе сборной России Акинфеев сыграл 110 матчей и пропустил в них 95 мячей. Его высшим достижением в составе национальной команды является бронза на Евро-2008.

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