Акинфеев: Надо сыграть с Сейшелами или Мальдивами, но на выезде и со сборами

Игорь Акинфеев Фото: globallookpress.com
«Считаю, что сборная должна существовать, тренироваться и играть. В текущих реалиях соперник не важен. Можно сыграть с Сейшелами или Мальдивами. Только на выезде, со сборами (смеется).
Сборная — та же семья. Болельщики — ее часть. Предлагаете взять и вычеркнуть семью, пусть и на пару лет? Любой организм не может жить в бездействии. Каким бы ни был состав, соперник — выходишь и играешь. Отстаиваешь честь страны. Не нравится — никто не заставляет, не приезжай. Или выходи на пенсию», — сказал Акинфеев Sport24 .
В составе сборной России Акинфеев сыграл 110 матчей и пропустил в них 95 мячей. Его высшим достижением в составе национальной команды является бронза на Евро-2008.