Акинфеев: По сути, у меня нет нормального колена

Голкипер московского ЦСКАрассказал о своих проблемах с травмированным коленом.

«После второй операции у меня артрит 4-й степени. Сустав постоянно ноет, стираются хрящи. По факту у тебя просто нет нормального колена и жизни. С утра мне нужно пять минут, чтобы расходиться, потом — обязательно в зал. И так каждый день.

Перед тренировками и играми разминаюсь по полтора часа. Если на улице холодно, обязательно использую согревающие мази. После нагрузок идет восстановление — лед, ванны. Но это не спасает, колено все равно болит. Только я знаю, какую работу проделываю, чтобы просто выходить на поле.

Календарь и таблица РПЛ

Поэтому когда пишут, что я пропускаю тренировки, мне становится смешно. А иногда и пинка хочется дать разок, чтобы больше не писали такую чушь.

Бывает во время матчей колено дает о себе знать. Левая нога у меня до конца не гнется. В каких-то моментах не могу на нее перевалиться, чтобы отбить добивание. Из-за того, что хрящей нет, кости бьются друг об друга, нет эластичности сустава. С каждым годом делать резкие движения становится все труднее», — сказал Акинфеев Sport24.

Первый раз Акинфеев порвал переднюю крестообразную связку в мае 2007 года, а второй раз в августе 2011-го.