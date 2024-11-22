Акинфеев рассказал, когда планирует завершить карьеру

Голкипер ЦСКАрассказал, когда собирается закончить спортивную карьеру.

«Я просто всегда говорю, что у меня контракт до 2026 года. Бывали моменты, когда мне не хотелось выходить на поле: "Уже возраст, хватит". Но сейчас у меня поперло, хочу играть. У меня есть полтора года. Что будет дальше — не знаю.

Может, мне через полгода надоест, или наоборот — захочется еще больше. При этом понимаю: когда закончится действующий контракт, мне будет уже 40 — тот возраст, когда ты, по большому счету, должен сказать: "Все". Тогда и завершу», — сказал Акинфеев.

Календарь и таблица РПЛ

Акинфеев — является воспитанником ЦСКА, сейчас ему 38 лет. Первый матч за основной состав сыграл в 2003 году.