Акинфеев объяснил, почему не уехал в Европу

Голкипер ЦСКАрассказал, почему так и не отправился играть в Европу, хотя предложений оттуда у него хватало.

«Я не то чтобы что-то не люблю в Европе. Просто, как уже говорил миллиард раз, по мне не было ни одного официального предложения. Не видел ни одной бумажки в офисе ЦСКА.

Обращались ли ко мне по поводу Европы агенты и посредники? Мой агент — Евгений Леннорович Гинер. Больше ко мне никогда в жизни никто не обращался. Все свои контракты с ЦСКА я подписывал на честном слове, договорившись с Евгением Ленноровичем», — рассказал Акинфеев Sport24.

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Акинфеев всю свою карьеру выступает за ЦСКА, в основном составе он дебютировал в 16-летнем возрасте в 2003 году.