Шикунов: Надеюсь, Станкович сделает выводы

Бывший спортивный директор столичного «Спартака»высказался о предстоящем дерби красно-белых с «Локомотивом». Встреча пройдет 23 ноября на поле красно-белых.

«В защите с "Локомотивом" будут играть те, кто есть в распоряжении команды. Что тут сделаешь? Никто не ожидал, что Бабич получит травму в сборной. Это большая потеря. Надеюсь, по-другому выстроят игру в этот раз.

Станкович уже обжёгся на "Локомотиве". Он тогда сам признал, что неправильно выстроил схему. Думаю, сделает выводы. Надеемся, что вылезет из ситуации. Но в футболе возможно всё. Была же пауза на сборные, а матчи после этого всегда непредсказуемы», — сказал Шикунов «Чемпионату».