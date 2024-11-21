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    Шикунов: Надеюсь, Станкович сделает выводы

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    Бывший спортивный директор столичного «Спартака» Александр Шикунов высказался о предстоящем дерби красно-белых с «Локомотивом». Встреча пройдет 23 ноября на поле красно-белых.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «В защите с "Локомотивом" будут играть те, кто есть в распоряжении команды. Что тут сделаешь? Никто не ожидал, что Бабич получит травму в сборной. Это большая потеря. Надеюсь, по-другому выстроят игру в этот раз.

    Станкович уже обжёгся на "Локомотиве". Он тогда сам признал, что неправильно выстроил схему. Думаю, сделает выводы. Надеемся, что вылезет из ситуации. Но в футболе возможно всё. Была же пауза на сборные, а матчи после этого всегда непредсказуемы», — сказал Шикунов «Чемпионату».

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