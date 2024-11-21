Наумов: «Локомотив» очень недурно выглядит, но от «Спартака» можно ждать чего угодно

Бывший президентвыскзался о предстоящем матче москвичей против

«Сегодня "Локомотив" очень недурно выглядит, но от "Спартака" можно ждать чего угодно. Так или иначе, это дерби, и я уверен, что голы мы увидим. Плюсом для "Локомотива" могут стать проблемы "Спартака" в обороне.

Красно-белые сильно обескровлены из-за потерь важных защитников: Бабич цементировал оборону, да и Литвинов неплохо выглядел. Их отсутствие явно скажется и может стать преимуществом для Локомотива», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 23 ноября, начало — в 18:00 мск.