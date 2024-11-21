Лусиано: Глушенков — один из ключевых игроков «Зенита»

Форвард «Зенита»прокомментировал возвращение нападающегопосле травмы.

«Возвращение Глушенкова — очень важный момент, он один из ключевых игроков команды. Мне всего несколько матчей довелось провести с ним на поле, но этого было достаточно для того, чтобы понять, что это невероятный футболист с большим количеством талантов и возможностей. Конечно, в тех матчах в начале сезона, которые он провел до того, как получил травму, он принес огромную пользу команде. Все мы рассчитываем, что он принесет еще больше пользы.

Повторюсь, возвращение такого значимого игрока для состава конечно же очень важно», — цитирует аргентинца пресс-служба «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

23 ноября «Зенит» сыграет в гостях с «Оренбургом» в 16-м туре РПЛ.