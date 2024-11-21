Дьяков: Надеюсь, матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет без драк

Воспитанниквысказался о предстоящем матче московской команды и

«Для меня в этом матче нет фаворита, это будет классное дерби. "Локомотив" хорошо идет, всем нравится их состав, футбол, результаты и игра Батракова. "Спартаку" сейчас не хватает стабильности, нет серии из 4–5 побед кряду. Они выигрывают 1–3 игры, а потом происходит осечка, как с "Ростовом". Команды равные, вопрос в их подготовке во время паузы на игры сборных.

Такое возможно всегда, только драки случаются редко. То, как отделался Роша, стало сюрпризом для всех. Накал в игре будет, пенальти и удаления возможны. Надеюсь, матч пройдет без драк, а после игры мы будем обсуждать футбол, а не столкновения», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 23 ноября, начало — в 18:00 мск.