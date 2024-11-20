Семшов об игре Бонгонды: На него молятся многие болельщики «Спартака»

Бывший российский футболиствысказался об игре полузащитникав нынешнем сезоне.

«Станкович пришел и раскрепостил Тео. Может, какие‑то внушения сделал. Сейчас мы видим того футболиста, на которого, наверное, молятся многие болельщики.

Потому что он забивает и отдает в последних матчах. Действительно ярко играет, практически стал лидером команды», — сказал Игорь Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Бонгонда провел за «Спартак» 15 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил 4 гола и сделал голевую передачу.