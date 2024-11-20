Левандовски отметил, когда может закончить карьеру

Форвард «Барселоны» и сборной Польшивысказался о том, когда он может закончить игровую карьеру.

Соглашение 36-летнего форварда с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

«Учитывая мой возраст, сейчас я знаю, что скоро — в течение двух-трех лет — моя карьера будет закончена.

Я хочу быть единственным человеком, который скажет, когда придет время вешать бутсы на гвоздь. Когда однажды я проснусь и почувствую, что не хочу идти на тренировку, это будет первым сигналом для меня начать думать о завершении карьеры.

Пока что каждое утро я просыпаюсь, не испытывая каких-либо болезненных ощущений. Надеюсь, так будет и дальше. Я все еще чувствую, что люблю тренироваться и приезжать в клуб», — сказал Левандовски Forbes.

В текущем сезоне польский нападающий провел 17 встреч во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал два ассиста.