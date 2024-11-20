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    Левандовски отметил, когда может закончить карьеру

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    Форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о том, когда он может закончить игровую карьеру.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    Соглашение 36-летнего форварда с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

    «Учитывая мой возраст, сейчас я знаю, что скоро — в течение двух-трех лет — моя карьера будет закончена.

    Я хочу быть единственным человеком, который скажет, когда придет время вешать бутсы на гвоздь. Когда однажды я проснусь и почувствую, что не хочу идти на тренировку, это будет первым сигналом для меня начать думать о завершении карьеры.

    Пока что каждое утро я просыпаюсь, не испытывая каких-либо болезненных ощущений. Надеюсь, так будет и дальше. Я все еще чувствую, что люблю тренироваться и приезжать в клуб», — сказал Левандовски Forbes.

    В текущем сезоне польский нападающий провел 17 встреч во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал два ассиста.

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