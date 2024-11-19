Жамалетдинов: При Николиче у ЦСКА бывают моменты, где что-то не получается

Форвард «Шинника», игравший ранее за ЦСКА, оценил результаты московской команды в последних сезонах.

Летом красно-синих возглавил Марко Николич. Сейчас ЦСКА идет на 6-м месте в таблице.

«При Николиче бывают моменты, где что-то не получается, может, затрудняются момент обсудить, решить, может, что-то не то делают, чтобы ситуацию исправить. А так — что тогда, что сейчас у ЦСКА симпатичная команда.

Просто тогда было больше сплоченности, стабильности, поэтому выступали лучше. Сейчас каждые полгода кто-то приходит, уходит, команда обновляется. Тогда было постабильнее: мало кто уходил и приходил, сформировался костяк, команда долго выступала на хорошем уровне. Сейчас тактика поменялась — может, из-за прихода новых людей. Я думаю, отсюда нестабильные выступления», — цитирует Жамалетдинова «Советский спорт».