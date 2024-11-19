Тюкавин стал обладателем премии «Джентльмен года-2024»

Нападающий «Динамо»получил награду «Джентльмен года-2024».

«Очень рад выиграть эту престижную премию. Большое спасибо болельщикам, что голосовали, и членам жюри, что сделали свой выбор в мою пользу.

Постараюсь оправдать доверие и впредь быть джентльменом как на поле, так и за его пределами», — сказал Тюкавин.

Премия «Джентльмена года», учрежденная в 1994 году «Комсомольской правдой», носит имя легендарного игрока «Спартака» Федора Черенкова.

Награда присуждается российским футболистам, выступающим в российских клубах, за показанные результаты на футбольном поле, а также достойное поведение вне его. В разные годы ее обладателями становились Андрей Тихонов, Сергей Семак, Дмитрий Аленичев, Роман Зобнин, Игорь Семшов, Дмитрий Булыкин, Игорь Акинфеев и другие звезды российского футбола.