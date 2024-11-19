Представитель Батракова высказался о зарплате игрока

, представитель хавбека «Локомотива», прокомментировал зарплату игрока.

«Цифры оставим за скобками, потому что это не совсем корректно озвучивать по отношению к игроку и клубу. Дам такую формулировку: ему ещё далеко до потолка зарплат, который есть в "Локомотиве". Алексей является системообразующим игроком. Мы видим это не только, когда его нет на поле, но и когда его с позиции десятого номера опускают в опорную зону, и игра команды в атаке сразу бледнеет», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

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В текущем сезоне Батраков в 19 матчах забил 11 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт истекает в июне 2027 года.