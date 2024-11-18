ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янник СиннерСиннер и все остальные, капитуляция Медведева и деградация мужского тура
    Все новости спорта

    Силкин: Уход Дасы не будет потерей для «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо РПЛ Футбол России
    Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал новость о том, что израильский защитник Эли Даса может покинуть команду.

    Эли Даса
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эли Даса

    Ранее сообщалось, что Даса пока не получил от «Динамо» предложения о продлении контракта.

    «Решать в этой ситуации игроку. Если у него есть более серьезное предложение, уйдет. А если набивает себе цену, то это уже другой вопрос.

    Думаю, ничего страшного не будет, если с ним не продлят контракт. Даса очень много ошибался. Он не настолько хороший игрок. Его уход не будет большой потерей для Динамо», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

  • «У молодых тренеров много свежих идей». Филипп Соколинский — о VR на тренировках и мечте о победе в Лиге чемпионов
  • Эксклюзивное интервью с наставником «Родины» и одним из самых интересных молодых тренеров Первой лиги
  • 14/11/2024

    • В текущем сезоне Даса провел в РПЛ 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания продолжит побеждать
  • Испания — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сейчас уфимцы все-таки сильнее подопечных Разина...
  • «Салават Юлаев» — «Металлург Мг». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Смогут ли Сербия и Дания определить сильнейшего?
  • Сербия — Дания. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Сербия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Хорватия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Болгария — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Россия — Сирия
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Венгрия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч Чехия — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры