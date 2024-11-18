Силкин: Уход Дасы не будет потерей для «Динамо»

Бывший тренер московского «Динамо»прокомментировал новость о том, что израильский защитникможет покинуть команду.

Ранее сообщалось, что Даса пока не получил от «Динамо» предложения о продлении контракта.

«Решать в этой ситуации игроку. Если у него есть более серьезное предложение, уйдет. А если набивает себе цену, то это уже другой вопрос.

Думаю, ничего страшного не будет, если с ним не продлят контракт. Даса очень много ошибался. Он не настолько хороший игрок. Его уход не будет большой потерей для Динамо», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

В текущем сезоне Даса провел в РПЛ 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.