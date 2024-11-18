Рауль: У «Реала» лучшая академия в мире

Легенда мадридского «Реала» и нынешний главный тренер второй команды клуба «Кастилья»считает, что академия «сливочных» считается лучшей в мире.

«Молодежная команда "Реал" готова, просто нужны возможности проявить себя в первой команде в определенных обстоятельствах.

В других клубах они появляются в силу обстоятельств, а "Реал" доказал, что у нас лучшая академия в мире.

Если игроки не смогут добиться своей цели в первой команде, уверен, что они сделают это на профессиональном уровне в разных уголках мира», — сказал Рауль.

Календарь и таблица испанской Примеры

Рауль является воспитанником «Реала», он выступал за команду с 1994 по 2010 год, сыграв 550 матчей и забив 228 мячей. С 2019 года он возглавляет «Кастилью».