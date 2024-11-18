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    Кирьяков назвал главную проблему «Спартака» перед матчем с «Локомотивом»

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    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о кадровых проблемах «Спартака» перед матчем с «Локомотивом» в 16-м туре РПЛ.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «У каждого клуба бывают ситуации, когда травмы, другие ситуации мешают выставить оптимальный состав.

    Оборона — самое главное в любой команде. Будет непросто. "Локомотив" сейчас на ходу. Игроки чувствуют уверенность в своих силах, у них всё получается. Стараются играть, а таких тяжелее сдерживать.

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    • Будет непросто, Станковичу надо поломать голову, как видоизменить оборону», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

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