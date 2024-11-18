Кирьяков назвал главную проблему «Спартака» перед матчем с «Локомотивом»

Бывший нападающий сборной Россиивысказался о кадровых проблемахперед матчем св 16-м туре РПЛ.

«У каждого клуба бывают ситуации, когда травмы, другие ситуации мешают выставить оптимальный состав.

Оборона — самое главное в любой команде. Будет непросто. "Локомотив" сейчас на ходу. Игроки чувствуют уверенность в своих силах, у них всё получается. Стараются играть, а таких тяжелее сдерживать.

Будет непросто, Станковичу надо поломать голову, как видоизменить оборону», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 23 ноября, начало — в 18:00 мск.