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    Гуренко: Батраков мне напоминает Модрича по манере игры

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    Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился своим мнением об игре нынешнего лидера железнодорожников Алексее Батракове.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Вижу в игре Батракова огромный потенциал. Для меня это самое большой открытие. Когда наблюдаешь за его игрой — получаешь истинное удовольствие. Его манера игры напоминает мне Модрича. Он не по годам мудро играет и грамотно. Знает, когда сыграть в касание, когда взять игру на себя. То есть принимает правильные решения.

    Много отрабатывает в обороне. Очень полезно играет для команды. Видно, что не боится ошибиться. Он чувствует доверие со стороны ребят и тренера. Если так и дальше пойдет, он будет прогрессировать, и у него большое будущее.

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    В плане исполнительского мастерства, видения поля, ключевых передач, ему еще надо расти до Лоськова, но мне кажется, он может лучше играть в плане обороны, то есть чуть ниже. У каждого из них свои полюсы. Лоськов тоже вел игру, но так, как Дмитрий видел поле, может, еще Титов с ним сравниться, плюс — минус. У Батракова еще есть время», — сказал Гуренко изданию «Евро-футбол».

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