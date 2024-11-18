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    В «Динамо» высказались о восстановлении Бителло

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    В «Динамо» рассчитывают, что полузащитник Бителло вернется на поле в конце ноября.

    Бителло
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    Бителло

    Бразилец получил перелом ребра в матче 13-го тура РПЛ с «Химками» (4:3) 27 октября.

    «Мы сделали Бителло контрольное исследование. Увидели на снимке, что идет хорошая консолидация перелома, то есть он срастается. Это позволяет нам увеличивать нагрузку для футболиста, он уже приступил к беговой работе.

    Надеюсь, что в ближайшее время это позволит вернуть Бителло в игровую дисциплину в играх за команду. По нашим прогнозам, он уже сможет сыграть в конце этого месяца», — рассказал ТАСС главный врач московмкого клуба Александр Родионов.

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