В «Динамо» высказались о восстановлении Бителло

В «Динамо» рассчитывают, что полузащитник Бителло вернется на поле в конце ноября.

Бразилец получил перелом ребра в матче 13-го тура РПЛ с «Химками» (4:3) 27 октября.

«Мы сделали Бителло контрольное исследование. Увидели на снимке, что идет хорошая консолидация перелома, то есть он срастается. Это позволяет нам увеличивать нагрузку для футболиста, он уже приступил к беговой работе.

Надеюсь, что в ближайшее время это позволит вернуть Бителло в игровую дисциплину в играх за команду. По нашим прогнозам, он уже сможет сыграть в конце этого месяца», — рассказал ТАСС главный врач московмкого клуба Александр Родионов.