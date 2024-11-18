Сычев: Батраков — новая звезда

Экс-футболист «Локомотива»прокомментировал игру хавбека железнодорожников

«Батраков — это наша новая звезда, на которую надеются. Особенно в "Локомотиве", потому что светлая голова сейчас очень ярко выступает. Конечно же, очень много раздали авансов, которые надо будет подтверждать.

Наверняка, против Батракова станут играть жестче, плотнее. Это станет проверкой. Классический второй сезон. Надеюсь, что он будет прогрессировать. Приятно наблюдать за Алексеем еще в человеческом плане: он очень скромный, что сейчас очень большая редкость, к сожалению», — цитирует Сычева «СЭ».

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В нынешнем сезоне 19-летний Батраков провел 14 матчей, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.