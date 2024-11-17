Шавло: Угальде отлично действует в прессинге, всегда борется до конца

Манфред Угальде Фото: globallookpress.com
«Угальде долгое время не забивал в "Спартаке", потому что его переводили на фланг. Но его основная позиция — это центральный нападающий, он всегда так играл в Нидерландах. Сейчас он играет в центре и часто забивает. Но помимо голов он отлично действует в прессинге, всегда борется до конца.
Плюс на нем много фолят, что приносит дополнительные стандарты "Спартаку". Даже если Угальде не забивает, то он всегда полезен команде», — сказал Шавло «СЭ».
В нынешнем сезоне за «Спартак» Угальде провел 18 матчей. У форварда 9 голов и две результативные передачи.