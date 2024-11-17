Шавло: Угальде отлично действует в прессинге, всегда борется до конца

Бывший генеральный директор «Спартака»оценил игру нападающего красно-белых. Он отметил, что форвард приносит много пользы.

«Угальде долгое время не забивал в "Спартаке", потому что его переводили на фланг. Но его основная позиция — это центральный нападающий, он всегда так играл в Нидерландах. Сейчас он играет в центре и часто забивает. Но помимо голов он отлично действует в прессинге, всегда борется до конца.

Плюс на нем много фолят, что приносит дополнительные стандарты "Спартаку". Даже если Угальде не забивает, то он всегда полезен команде», — сказал Шавло «СЭ».

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В нынешнем сезоне за «Спартак» Угальде провел 18 матчей. У форварда 9 голов и две результативные передачи.