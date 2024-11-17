Силва: Четыре поражения подряд? Такого никогда не случалось в моей карьере

Полузащитникдал комментарий по поводу четыре подряд поражений команды.

«Этот перерыв пошел нам на пользу. Не будем отрицать: это был сложный момент для нашей команды. Такого никогда не случалось в моей карьере. За время в Манчестере я даже не помню, чтобы мы проигрывали два матча подряд.

Перерыв пошел на пользу, потому что некоторые игроки вернутся после травм, и мы снова готовы выйти на максимум в этой части сезона», — цитирует Силву O Jogo.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.