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    Ширко: Если сейчас Станковича уберут, то опять новый тренер будет с нуля начинать

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    Экс-форвард «Спартака» Александр Ширко высказался об игре «красно-белых» в нынешнем сезоне.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Мы видим, что у всех команд разные проблемы: у кого-то с финансами, у кого-то ещё какие-то. Опять же, есть хорошие команды по игре, но они не набирают очки. Давайте скажем про "Спартак". Не хотелось бы других обижать — будем обижать "Спартак" (смеётся).

    В целом команда и футболисты часто меняются. Нет костяка у команды. Приходит новый тренер. Очень тяжело сплотить команду и сразу за что-то бороться. Игры бывают разные. Это и есть некая стабильность, которая исходит от сыгранности, подбора футболистов и костяка команды, который должен тащить. А уже к ним добавлять определённых футболистов. Думаю, что надо дать время тренеру. За полсезона что можно сказать? Собирает, строит, пытается. Если сейчас Станковича уберут, то опять новый тренер будет с нуля начинать», — сказал Ширко Чемпионату.

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