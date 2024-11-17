«Барселона» может продлить контракт со Щенсным

Польский голкиперможет подписать новое соглашение с «сине-гранатовыми». Об этом сообщает Marca.

Стало известно, что в клубе довольны работой вратаря, несмотря на то, что он не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. Щенсный демонстрирует «образцовое отношение» к делу.

«Щенсный еще не играл. Первое, для чего он пришел, — обеспечить баланс и конкурентоспособность. Это человек, которого очень любят в раздевалке, он пришел с позитивным настроем, и это важно для динамики в команде. Мы довольны тем, чего он достиг.

Решение об (участии) в игре всегда будет приниматься тренером, но я думаю, что конкурентоспособность в команде важна. Мы хотим, чтобы Щенсный и Иньяки (Пенья) боролись за место в составе. Они должны работать и уважать друг друга», — сказал спортивный директор «Барселоны» Деку.

Напомним, что летом 2024-го года Щенсный объявил о завершении футбольной карьеры, но затем согласился на предложение «Барселоны».