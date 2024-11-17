ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагСборная Нидерландов, Дортмунд или возвращение в «Аякс». Где продолжит карьеру Тен Хаг?
  • 16:10
    • «Барселона» может продлить контракт со Щенсным
  • 14:34
    • Дивеев, Обляков и Чалов покинули расположение сборной России
    Все новости спорта

    «Барселона» может продлить контракт со Щенсным

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсный может подписать новое соглашение с «сине-гранатовыми». Об этом сообщает Marca.

    Войцех Щенсный — голкипер «Барселоны»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Войцех Щенсный — голкипер «Барселоны»

    Стало известно, что в клубе довольны работой вратаря, несмотря на то, что он не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. Щенсный демонстрирует «образцовое отношение» к делу.

    «Щенсный еще не играл. Первое, для чего он пришел, — обеспечить баланс и конкурентоспособность. Это человек, которого очень любят в раздевалке, он пришел с позитивным настроем, и это важно для динамики в команде. Мы довольны тем, чего он достиг.

    Решение об (участии) в игре всегда будет приниматься тренером, но я думаю, что конкурентоспособность в команде важна. Мы хотим, чтобы Щенсный и Иньяки (Пенья) боролись за место в составе. Они должны работать и уважать друг друга», — сказал спортивный директор «Барселоны» Деку.

  • Экватор Лиги чемпионов: претенденты на титул и аутсайдеры
  • Изучаем турнирное положение после 4 туров общего этапа Лиги чемпионов
  • 08/11/2024

    • Напомним, что летом 2024-го года Щенсный объявил о завершении футбольной карьеры, но затем согласился на предложение «Барселоны».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» продолжит свою победную серию?
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Выйдет ли Норвегия в элиту Лиги наций?
  • Норвегия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Пора Франции подтверждать свой класс
  • Италия — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 17 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Норвегия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Италия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Англия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Израиль — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Хорватия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Сербия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры