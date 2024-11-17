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    Источник: «Реал» пока не определился с планами на зимнее ТО

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что команде необходимо усиление в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Relevo.

    Флорентино Перес — президент «Реала»
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    Флорентино Перес — президент «Реала»

    Стало известно, что президент «сливочных» Флорентино Перес пока не определился с планами на трансферы, не дав четкого ответа тренерскому штабу.

    Один из вариантов усиления защитной линии «Реала» — это покупка Эмерика Лапорта, но клубу придется заплатить много денег, а руководство готово потратиться только предстоящим летом.

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