Источник: «Реал» пока не определился с планами на зимнее ТО

Флорентино Перес — президент «Реала» Фото: globallookpress.com
Стало известно, что президент «сливочных» Флорентино Перес пока не определился с планами на трансферы, не дав четкого ответа тренерскому штабу.
Один из вариантов усиления защитной линии «Реала» — это покупка Эмерика Лапорта, но клубу придется заплатить много денег, а руководство готово потратиться только предстоящим летом.
В нынешнем сезоне «сливочные» занимают 2-е место в таблице Примеры с 27-ю очками в активе после 12-и туров. «Реал» отстает от «Барселоны» на 6 баллов.