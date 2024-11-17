Источник: «Реал» пока не определился с планами на зимнее ТО

Главный тренерсчитает, что команде необходимо усиление в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Relevo.

Стало известно, что президент «сливочных» Флорентино Перес пока не определился с планами на трансферы, не дав четкого ответа тренерскому штабу.

Один из вариантов усиления защитной линии «Реала» — это покупка Эмерика Лапорта, но клубу придется заплатить много денег, а руководство готово потратиться только предстоящим летом.

В нынешнем сезоне «сливочные» занимают 2-е место в таблице Примеры с 27-ю очками в активе после 12-и туров. «Реал» отстает от «Барселоны» на 6 баллов.